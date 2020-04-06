Пленки Ермака: Корниенко озвучил позицию Слуги народа после встречи с Зеленским

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«Пленки Ермака» — скандальные видеозаписи с участием брата главы Офиса президента Дениса Ермака — стали предметом встречи главы государства Владимира Зеленского и Андрея Ермака с народными депутатами от «Слуги народа». Об этой встрече рассказал лидер президентской партии Александр Корниенко.

Президент сделал очень правильный акцент: он и вся наша команда — честный и ничем таким мы не занимаемся, и сама постановка вопроса, что мы должны в чем-то оправдываться — является несправедливой, — заявил Корниенко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, никаких неприкасаемых лиц в этой ситуации нет.

Пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации — того пусть и сажают, если есть за что. Позиция фракции и партии полностью совпадает с этим, — отметил замглавы фракции монобольшинства.

Кроме этого, он рассказал, что во время встречи Андрей Ермак аргументировано подтвердил нардепам, что он не имеет никакого отношения к озвученным на пленках фактам коррупции. Также Корниенко добавил, что глава ОП раскрыл некоторые подробности личной жизни, но их решили не распространять публично.

Силовикам никаких указаний не поступало, и то, что шесть человек от СБУ вручали повестки Гео Леросу — это эксцесс исполнителя, — считает Корниенко.

Вместе с тем он убежден, что эта история повлияет на ситуацию во фракции. В то же время он верит в проведение «честного расследования, без политического давления».

Не все посты Лероса мне нравятся как человека и его однопартейца, там есть уже и личные нападки на Андрея Ермака, — уточнил лидер президентской партии.

Также Корниенко отметил, что нет никакого раскола или распада фракции «Слуга народа», а есть только дискуссии о некоторых важных законах.

Напомним, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака, который является братом действующего главы Офиса президента Андрея Ермака. Расследование, которое проводит спецслужба, касается так называемых «пленок Ермака» — видеозаписей встреч Дениса Ермака, которые обнародовал депутат Верховной Рады из «Слуги народа» Гео Лерос. На днях следователи допросили брата главы ОПУ.