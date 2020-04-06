Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136324-nardep-goncharenko-budet-suditsya-s-kabminom-iz-za-usileniya-karantina-dokument.html

Ракурс

Алексей Гончаренко, народный депутат от «Европейской солидарности», будет судиться с правительством Украины из-за усиления карантинных мер.

Парламентарий подал иск в Окружной административный суд Киева на введение в действие постановления № 211 Кабинета министров. По мнению депутата, это решение идет вразрез с Конституцией Украины. Об этом 6 апреля он сообщил на собственной странице в Telegram.

Гончаренко считает, что постановление правительства нарушает ряд прав и свобод граждан: право на предпринимательскую деятельность; право на мирные собрания; право на труд; право на свободу передвижения.

Напомним, карантин в Украине усилен до 24 апреля. Карантинные ограничения с сегодняшнего дня усилены Кабмином постановлением № 255 от 2 апреля, которое расширяет перечень мероприятий, предусмотренных постановлением правительства № 211 от 11 марта.

С 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора. Также нельзя выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность и передвигаться по улице более чем по два человека. Не разрешено посещать парки, скверы, зоны отдыха, учреждения социальной защиты, дома престарелых, интернаты, учреждения паллиативной помощи, психиатрические больницы и учебные заведения.