Конституционный суд могут перенести из Киева в Харьков. Фото: Главком

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Конституционный суд могут перенести из Киева в Харьков. Соответствующий законопроект был подан в Верховную Раду.

Инициатор законопроекта — народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова. В пояснительной записке отмечается, что переезд суда из столицы в Харьков увеличит его независимость, ведь он будет дистанцированный от других высших органов государственной власти. Об этом говорится в законопроекте № 3300 о внесении изменений в закон Украины «О Конституционном суде Украины» относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного суда Украины, который опубликован на сайте Верховной Рады.

Третьякова также отмечает, что подобная практика существует во многих европейских странах, в частности в Германии, Словакии, Чехии и Эстонии.

Именно поэтому законопроектом предлагается перенести место нахождения КСУ из города Киева в город Харьков, который традиционно считается юридической столицей Украины, … что повысит как уровень независимости самого суда, так и будет способствовать улучшению общественно-политического статуса избранного города, — отмечается в пояснительной записке.

По мнению Третьяковой, дополнительные средства для перемещения суда не надо будет выделять — помещение сможет предоставить местная власть Харькова, а сопутствующие расходы «покроются за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на обеспечение деятельности Конституционного суда Украины».

Кроме того, она предлагает, чтобы все судьи Конституционного суда ходили в отпуск одновременно, ведь его работа основывается на принципе коллегиальности. Поэтому, «учитывая чрезвычайное политико-правовое значение решений, которые принимаются судом, крайне важным является обеспечение присутствия на его заседаниях максимального количества судей», считает Третьякова.

Также, по ее мнению, стоит лишить юридических лиц права подавать конституционную жалобу. Такие изменения она хочет внести за того, что юридические лица редко подают конституционные жалобы.

По состоянию на 27 марта 2020 года с начала года судом обрабатывается 117 конституционных жалоб, из которых всего семь поступило от юридических лиц, тогда как 110 — от физических лиц. Подобная динамика свидетельствует, что возможности, предусмотренные институтом конституционной жалобы, не воспринимаются и не используются в полной мере юридическими лицами. Поэтому в законопроекте предлагается изъять юридических лиц из числа субъектов, имеющих право обращения в суд с конституционной жалобой, — говорится в тексте законопроекта.

Напомним, в марте Конституционный суд признал судебную реформу Владимира Зеленского, предусмотренную положениями закона № 193-IX, частично неконституционной.