Украинский экипаж круизного лайнера потопил корабль ВМС Венесуэлы — СМИ, фото — "Думская"

https://racurs.ua/n136322-venesuelskiy-titanik-voennyy-korabl-poshel-na-taran-kruiznogo-laynera-s-ukrainskim-ekipajem.html

Ракурс

Авария судна ВМС Венесуэлы в Атлантическом океане произошла после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем.

30 марта у берегов Венесуэлы затонул пограничный корабль NAIGUATA, который попытался захватить и отправить в порт круизный лайнер ледового класса RESOLUTE, шедший под флагом Португалии.

Экипаж лайнера почти полностью состоит из украинцев, включая капитана, сообщает «Думская» по информации португальских СМИ.

По одной из версий, венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов, который шел из Буэнос-Айреса в порт острова Кюрасао. В нейтральных водах у побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевого корабля изменить маршрут.

Капитан лайнера (якобы житель Одессы) не подчинился требованию и продолжил идти своим курсом. Тогда военные сделали несколько предупредительных выстрелов и сблизились с туристическим судном.

Венесуельцы на большой скорости приблизились к правому борту и начали его таранить, чтобы развернуть нос лайнера в сторону территориальных вод своей страны.

RESOLUTE получил незначительные повреждения, а вот NAIGUATA набрал воды за борт и через некоторое время затонул. Украинский капитан принял на борт всю команду патрульного корабля (44 человека) и продолжил путь в Кюрасао.

Португальские СМИ сообщают, что венесуэльские военные не впервые так ведут себя, чтобы получить впоследствии выкуп.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес назвал действия экипажа круизного корабля «актом имперской агрессии» и «пиратством». Венесуэльские власти представили графическое изображение того, что происходило, утверждая, что виновником инцидента стал капитан Resolute.

Лайнер RESOLUTE осуществляет челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Венесуэльские военные, видимо, не учли этого и напоролись на мощный подводный «бульб» — утолщение на конце подводной части наружной обшивки корпуса судна в носовой части.