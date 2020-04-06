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Уроки физкультуры для школьников будут вести в интернете футболисты Пятов и Кривцов

Уроки физкультуры для школьников будут вести в интернете футболисты Пятов и Кривцов (ВИДЕО)

6 апр 2020, 16:21
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Онлайн-уроки физкультуры для украинских школьников запустило Министерство цифровой трансформации, приобщив к проекту известных украинцев, в частности, спортивных звезд.

Новый образовательный проект «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта» доступен на платформе «Дия. Цифровое образование».

Для детей подготовили 12 уроков физкультуры длительностью до восьми минут каждый. В роли учителей на этих уроках будут капитан и защитник футбольной команды «Шахтер» Андрей Пятов и Сергей Кривцов. Также на видео можно будет увидеть комиков шоу «Мамахохотала» Олега Масленко и Евгения Яновича.

Звезды расскажут и покажут, как правильно делать разминку, дадут советы по бегу, прыжкам, киберспорту, поделятся спортивными лайфхаками, а также будут устраивать спортивные челенджи.

Напомним, сегодня в Украине стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которого будут транслироваться уроки по различным предметам для учащихся 5−11 классов. Таким образом Минобразования стремится обеспечить доступ школьников к дистанционному образованию во время коронавирусного карантина.

Источник: Ракурс


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