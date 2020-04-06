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В Украине продолжается карантин, фото: osvitoria.media
Карантин в Украине: сегодня для школьников начинает работать «Всеукраинская школа онлайн» (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n136288-karantin-v-ukraine-segodnya-dlya-shkolnikov-nachinaet-rabotat-vseukrainskaya-shkola-onlayn.htmlРакурс
«Всеукраинская школа онлайн» начинает работать сегодня в 10.00 для школьников средних и старших классов, которые находятся на карантине, введенному в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
Видеоуроки по 11 школьных предметах, записанные более чем 40 учителями, будут транслировать с понедельника по пятницу с 10.00. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская.
Видеоуроки будут транслировать ряд украинских телеканалов, каждый для определенного класса:
- 5-й класс — «ПлюсПлюс» и «112 Украина»;
- 6-й класс — ZOOM и NewsOne;
- 7-й класс — ZIK и «5 канал»;
- 8-й класс — «Индиго» и УНИАН;
- 9-й класс — «Рада» и UA: Культура;
- 10-й класс — «UA: Первый»;
- 11-й класс — М1.
Кроме того, видеоуроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки в соцсети Фейсбук и на видеосервисе YouTube, а также на медиасервисах и интернет-платформах «1+1 video», ТСН.ua, УНИАН, Megogo и oll. tv, они будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.
Напомним, сегодня в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения.
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