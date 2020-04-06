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Ракурс
В Україні триває карантин, фото: osvitoria.media

Карантин в Україні: сьогодні для школярів починає працювати «Всеукраїнська школа онлайн» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

6 кві 2020, 09:59
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«Всеукраїнська школа онлайн» розпочинає працювати сьогодні о 10.00 для школярів середніх та старших класів, котрі перебувають на карантині, запровадженому у зв’язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.

Відеоуроки з 11 шкільних предметів, записані понад 40 вчителями, транслюватимуть з понеділка по п’ятницю з 10.00. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

Відеоуроки транслюватимуть низка українських телеканалів, кожен для певного класу:

  • 5-й клас — «ПлюсПлюс» та «112 Україна»;
  • 6-й клас — ZOOM та NewsOne;
  • 7-й клас — ZIK та «5 канал»;
  • 8-й клас — «Індиго» та УНІАН;
  • 9-й клас — «Рада» та UA: Культура;
  • 10-й клас — «UA: Перший»;
  • 11-й клас — М1.

Крім того, відеоуроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки у соцмережі Фейсбук та на відеосервісі YouTube, а також на медіасервісах та інтернет-платформах «1+1 video», ТСН.ua, УНІАН, Megogo та oll. tv, де вони будуть безкоштовно доступні навіть для незареєстрованих користувачів.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні починають діяти нові карантинні обмеження.

Джерело: Ракурс


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