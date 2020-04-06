Пожар в центре Киева отменил трансляцию всех судебных заседаний в Украине, фото — ГСЧС

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Ракурс

Пожар в центре Киева, который случился в ночь с 4 на 5 апреля, вызвал значительные коммуникационные проблемы.

Из-за подземного возгорания кабелей телекоммуникационных сетей на Крещатике временно отсутствует доступ к официальным веб-сайтам судов во всех регионах Украины, сайтов органов системы правосудия и их ресурсов.

Поэтому трансляция всех судебных заседаний в стране отменена, сообщает «Судебная власть».

В результате пожара пострадали коммуникационные сети, это прервало связь с серверами ГП «Информационные судебные системы».

Специалисты восстанавливают доступ к веб-ресурсам. Кроме того, вчера в «Укртелекоме» рассказали, что в кабельном коллекторе повреждены кабели этого предприятия. Пострадали магистральные и местные каналы связи.

Магистральные оптические каналы «Укртелеком» переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ждет ремонта. В городском коллекторе, который проложен от Бессарабской до Европейской площади, расположены и высоковольтные электрические линии электроснабжения. Вчера вечером столичные электросети восстановили электроснабжение центра Киева.

Крупный пожар на Крещатике произошел в ночь на 5 апреля. Возгорание случилось в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения. Пожар начали тушить через несколько часов, поскольку спасатели сначала вызвали аварийные бригады для обесточивания кабелей.