Пожар на Крещатике оставил без связи пять районов. Фото: ГСЧС

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Масштабный пожар на Крещатике произошел в ночь на 5 апреля. Возгорание произошло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля разного напряжения.

Вызов о пожаре поступил около 2-х ночи, но возгорание начали тушить только в 5.14 из-за высокого напряжения электрических кабелей. Поэтому спасатели сначала вызвали аварийные бригады для обесточивания кабелей и только потом приступили к ликвидации пожара. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 8.40 утра возгорание было локализовано, в 9.30 его полностью ликвидировали.

Из-за пожара в кабельном тоннеле на перекрестке улиц Крещатик и Институтская без связи остались пять районов столицы. Телефонная связь отключена в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах.

Также без электричества остались около 80 домов в центре Киева. Частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный.

По предварительной информации ГСЧС, произошло замыкание электропроводки под напряжением 10 тыс. вольт, что привело к пожару и значительному задымлению. Работники «Киевэнерго» начали восстановительные работы и выясняют обстоятельства возникшей аварии.

Пользователи в соцсетях высказали свои предположения, что могло стать причиной пожара.

Напомним, 3 апреля на территории жилого массива Виноградарь в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Горели сады, а оттуда огонь перешел на гаражи.