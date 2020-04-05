Пожежа на Хрещатику залишила без зв'язку п'ять районів. Фото: ДСНС

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Масштабна пожежа на Хрещатику сталася в ніч на 5 квітня. Займання сталося в підземному колекторі, у якому розміщені електричні кабелі різної напруги.

Виклик про пожежу надійшов близько 2-ї ночі, але загоряння почали тушити тільки о 5.14 через високу напругу електричних кабелів. Тому рятувальники спочатку викликали аварійні бригади для знеструмлення кабелів і тільки потім приступили до ліквідації пожежі. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

О 8.40 ранку пожежа була локалізована, о 9.30 її повністю ліквідували.

Через пожежу у кабельному тунелі на перехресті вулиць Хрещатик і Інститутська без зв’язку залишилися п’ять районів столиці. Телефонний зв’язок відключений в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах.

Також без електрики залишилися близько 80 будинків у центрі Києва. Частково відключені від електропостачання вулиці Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний.

За попередньою інформацією ДСНС, сталося замикання електропроводки під напругою 10 тис. вольт, що призвело до пожежі та значного задимлення. Працівники «Київенерго» почали відновлювальні роботи і з’ясовують обставини аварії, шо виникла.

Користувачі в соцмережах висловили свої припущення щодо того, що могло стати причиною пожежі.

Нагадаємо, 3 квітня на території житлового масива Виноградар в Києві спалахнула масштабна пожежа. Горіли сади, а звідти вогонь перейшов на гаражі.