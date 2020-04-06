Пожежа в центрі Києва скасувала трансляцію усіх судових засідань в Україні, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n136287-pojeja-v-centri-kyieva-skasuvala-translyaciu-usih-sudovyh-zasidan-v-ukrayini.html

Ракурс

Пожежа в центрі Києва, яка трапилася у ніч з 4 на 5 квітня, спричинила значні комунікаційні проблеми.

Через підземне загоряння кабелів телекомунікаційних мереж на Хрещатику тимчасово відсутній доступ до офіційних веб-сайтів судів в усіх регіонах України, сайтів органів системи правосуддя та їх ресурсів.

Тому трансляція усіх судових засідань в країні скасована, повідомляє «Судова влада».

Внаслідок пожежі постраждали комунікаційні мережі, це перервало зв’язок із серверами ДП «Інформаційні судові системи».

Спеціалісти відновлюють доступ до веб-ресурсів. Крім того, вчора в «Укртелекомі» розповіли, що в кабельному колекторі пошкоджені кабелі цього підприємства. Постраждали магістральні і місцеві канали зв’язку.

Магістральні оптичні канали «Укртелеком» перемкнув на альтернативні лінії зв’язку, а локальна мережа чекає ремонту. В міському колекторі, який прокладений від Бессарабської до Європейської площі, розташовані і високовольтні електричні лінії електропостачання. Учора увечері столичні електромережі відновили електропостачання центру Києва.

Масштабна пожежа на Хрещатику сталася в ніч на 5 квітня. Займання сталося в підземному колекторі, у якому розміщені електричні кабелі різної напруги. Пожежу почали гасити через декілька годин, оскільки рятувальники спочатку викликали аварійні бригади для знеструмлення кабелів.