«Всеукраинская школа онлайн» опубликовала расписание телеуроков для 5−11 классов

Всеукраинская школа онлайн обнародовала расписание уроков для 5-11 классов / Фото: 1+1

https://racurs.ua/n136309-vseukrainskaya-shkola-onlayn-opublikovala-raspisanie-teleurokov-dlya-5-11-klassov.html

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Расписание уроков проекта «Всеукраинская школа онлайн», который стартовал в понедельник, 6 апреля, обнародовало Министерство образования и науки Украины. За счет телеуроков МОН стремится обеспечить доступ к дистанционному образованию для всех учеников 5−11 классов на период действия карантина.

Напомним, уроки «Всеукраинской школы онлайн» начинаются каждое утро в 10.00 в рабочие дни недели.

Кроме этого, все уроки для 5−11 классов можно найти на YouTube-канале МОН. Публиковаться онлайн уроки на YouTube-канале будут по расписанию — друг за другом, чтобы школьникам удобнее было найти нужное занятие.

Расписание уроков онлайн 5 класс:

Расписание уроков онлайн 6 класс:

Расписание уроков онлайн 7 класс:

Расписание уроков онлайн 8 класс:

Расписание уроков онлайн 9 класс:

Расписание уроков онлайн 10 класс:

Расписание уроков онлайн 11 класс:

Напомним, что уроки транслируются на телеканалах ежедневно, с понедельника по пятницу, до окончания карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса. Телеканалы демонстрируют уроки по украинскому языку и литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии. Съемки уроков происходят в Новопечерский школе Киева.