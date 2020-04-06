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Всеукраинская школа онлайн обнародовала расписание уроков для 5-11 классов / Фото: 1+1

«Всеукраинская школа онлайн» опубликовала расписание телеуроков для 5−11 классов

6 апр 2020, 14:36
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Расписание уроков проекта «Всеукраинская школа онлайн», который стартовал в понедельник, 6 апреля, обнародовало Министерство образования и науки Украины. За счет телеуроков МОН стремится обеспечить доступ к дистанционному образованию для всех учеников 5−11 классов на период действия карантина.

Напомним, уроки «Всеукраинской школы онлайн» начинаются каждое утро в 10.00 в рабочие дни недели.

Всеукраинская школа онлайн обнародовала расписание уроков для 5-11 классов / Фото: МОН

Кроме этого, все уроки для 5−11 классов можно найти на YouTube-канале МОН. Публиковаться онлайн уроки на YouTube-канале будут по расписанию — друг за другом, чтобы школьникам удобнее было найти нужное занятие.

Расписание уроков онлайн 5 класс:

Расписание уроков онлайн 5 класс: "Всеукраинская школа онлайн" / Фото: МОН

Расписание уроков онлайн 6 класс:

Расписание уроков онлайн 6 класс: "Всеукраинская школа онлайн" / Фото: МОНРасписание уроков онлайн 7 класс:

Расписание уроков онлайн 7 класс: "Всеукраинская школа онлайн" / Фото: МОН

Расписание уроков онлайн 8 класс:

Расписание уроков онлайн 8 класс: "Всеукраинская школа онлайн" / Фото: МОН

Расписание уроков онлайн 9 класс:

Расписание уроков онлайн 9 класс: "Всеукраинская школа онлайн" / Фото: МОН

Расписание уроков онлайн 10 класс:

Расписание уроков онлайн 10 класс: "Всеукраинская школа онлайн" / Фото: МОН

Расписание уроков онлайн 11 класс:

Расписание уроков онлайн 11 класс: "Всеукраинская школа онлайн" / Фото: МОН

Напомним, что уроки транслируются на телеканалах ежедневно, с понедельника по пятницу, до окончания карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса. Телеканалы демонстрируют уроки по украинскому языку и литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии. Съемки уроков происходят в Новопечерский школе Киева.

Источник: Ракурс


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