Розклад уроків онлайн: “Всеукраїнська школа онлайн” / Фото: 1+1

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Розклад уроків проекту «Всеукраїнська школа онлайн», який стартував у понеділок, 6 квітня, оприлюднило Міністерство освіти та науки України. За рахунок телеуроків МОН прагне забезпечити доступ під час карантину до дистанційної освіти усіх учнів, котрі навчаються у 5−11 класах.

Нагадаємо, уроки «Всеукраїнської школи онлайн» розпочинаються щоранку о 10.00 у робочі дні тижня.

Окрім цього, всі уроки онлайн для 5−11 класів можна знайти на YouTube-каналі МОН. Публікуватимуться уроки у YouTube за розкладом — один за одним, щоб школярам було зручно відшукати потрібне заняття.

Розклад уроків онлайн 5 клас:

Розклад уроків онлайн 6 клас:

Розклад уроків онлайн 7 клас:

Розклад уроків онлайн 8 клас:

Розклад уроків онлайн 9 клас:

Розклад уроків онлайн 10 клас:

Розклад уроків онлайн 11 клас:

Нагадаємо, що уроки транслюватимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, щонайменше до кінця карантину в Україні, котрий було запроваджено через пандемію коронавірусу. Телеканали демонструють уроки з української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології. Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі Києва.