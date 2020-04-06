В Украине продолжается введенный из-за угрозы коронавируса карантин

https://racurs.ua/n136319-dtp-v-ukraine-stalo-menshe-na-63-iz-za-karantina-policiya.html

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Карантин в Украине, введенный из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, привел к значительному уменьшению количества преступлений. Кроме того, на 63% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Об этом во время сегодняшнего селекторного совещания президента с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавируса, сообщили представители Национальной полиции, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Всего с начала действия карантина в Украине полиция составила уже 3 тыс. 922 админпротокола о нарушении его правил. Из этих протоколов 182 касались нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также полиция расследует 46 уголовных производств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что введенный в Украине карантин уже привел к уменьшению количества заболевших коронавирусом людей.