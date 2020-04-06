Антиколомойский законопроект может установить рекорд по количеству правок - Корниенко

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«Антиколомойский» законопроект (№ 2571-д), который отменяет денационализацию банков в Украине, могут принять во втором чтении на одном из ближайших внеочередных заседаний Верховной Рады. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями, — рассказал Корниенко о намерениях монобольшинства в интервью для «РБК-Украина».

Вместе с тем, «слуга» пожаловался на рекордное количество правок к законопроекту, которые уже зарегистрировали народные избранники. Он уточнил, что по состоянию на вечер 3 апреля таких правок уже насчитывалось около 5 тыс.

Есть информация, что всего их будет 8 тыс., то есть абсолютный рекорд, — отметил представитель президентской партии.

В то же время, Корниенко уверяет, что в ходе обсуждения банковского законопроекта не было «какой-то жесткой истории», по сравнению с земельным законом.

Например, Юлия Тимошенко последовательно раскрывает тему, каким образом он нарушает Конституцию. Пока все происходит в пределах парламентской деятельности, не выходит на улицу, что было бы очень некстати в нынешних карантинных условиях. И в зале также не доходит до силовых противостояний, к чести наших оппонентов, — уточнил Корниенко.

Вместе с тем, он не исключил вероятности обжалования этого законопроекта в Конституционном суде.

Напомним, «антиколомойский» законопроект, который исключает возможность отмены национализации банков в Украине, приняли 30 марта на внеочередном заседании Рады. За законопроект № 2571-д проголосовали в первом чтении 267 нардепов. Впоследствии они сократили наполовину подготовку закона ко второму чтению.

Условием получения Украиной до 10 млрд долл. кредита от МВФ является принятие именно законов о банках и земельной реформе.