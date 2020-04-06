Стрельба в Николаеве. Фото «Новости-N», Нацполиция

https://racurs.ua/n136314-v-centre-nikolaeva-proizoshla-strelba-ranen-biznesmen.html

Ракурс

В Николаеве 6 апреля произошла стрельба возле бизнес-центра, который расположен на проспекте Центральном.

Огнестрельное ранение получил местный бизнесмен. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что по факту преступления полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

По информации издания «Новости-N», стрельбу слышали работники автомойки, которая расположена рядом. Мужчины выскочили на улицу и увидели раненого человека, который лежал на асфальте. Пострадавшего госпитализировали, а стрелок скрылся с места происшествия. Сообщается еще об одном раненом, которого забрала скорая. Журналисты выяснили, что ранение в голову получил известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик.

Напомним, в Одессе неизвестный устроил стрельбу в парикмахерской на Люстдорфской дороге. В результате стрельбы пострадал один человек.