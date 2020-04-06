Стрілянина в Миколаєві. Фото: «Новости-N», Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n136314-u-centri-mykolaieva-stalasya-strilyanyna-poraneno-biznesmena.html

Ракурс

У Миколаєві 6 квітня сталася стрілянина біля бізнес-центру, який розташований на проспекті Центральному.

Вогнепальне поранення дістав місцевий бізнесмен. Наразі встановлюються обставини події та вживаються заходи щодо розшуку причетних до скоєння злочину осіб. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

Зазначається, що за фактом злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

За інформацією видання «Новости-N», стрілянину чули працівники автомийки, яка розташована поруч. Чоловіки вискочили на вулицю й побачили поранену людину, яка лежала на асфальті. Постраждалого госпіталізували, а стрілок втік із місця події. Повідомляється ще про одного пораненого, якого забрала швидка. Журналісти з’ясували, що поранення в голову дістав відомий в Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як Мультик.

Нагадаємо, в Одесі невідомий влаштував стрілянину в перукарні на Люстдорфській дорозі. Внаслідок стрілянини постраждала одна особа.