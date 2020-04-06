Антиколомойський законопроект може встановити рекорд за кількістю поправок - Корнієнко / Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n136320-do-antykolomoyskogo-zakonoproektu-mojut-podaty-rekordnyh-8-tys-popravok-korniienko.html

Ракурс

«Антиколомойський» законопроект (№ 2571-д), який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні, можуть остаточно ухвалити на одному з найближчих позачергових засідань Верховної Ради. Про це заявив лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Остаточне прийняття банківського закону зніме останні перешкоди для продовження і розширення співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, — розповів Корнієнко про наміри монобільшості в інтерв’ю «РБК-Україна».

Разом з тим, «слуга» поскаржився на рекордну кількість поправок до законопроекту, які вже зареєстрували народні обранці. За його словами, станом на вечір 3 квітня таких поправок вже налічувалося близько 5 тис.

Є інформація, що всього їх буде 8 тис., тобто абсолютний рекорд, — зауважив представник президентської партії.

Водночас, Корнієнко запевняє, що під час обговорення банківського законопроекту не було «якоїсь жорсткої історії», порівняно із земельним законом.

Наприклад, Юлія Тимошенко послідовно розкриває тему, яким чином він порушує Конституцію. Поки що все відбувається в межах парламентської діяльності, не виходить на вулицю, що було б дуже недоречно в нинішніх карантинних умовах. І в залі також не доходить до силових протистоянь, до честі наших опонентів, — уточнив Корнієнко.

Разом з тим, він не виключив ймовірності оскарження цього законопроекту у Конституційному суді.

Нагадаємо, «антиколомойський» законопроект, який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні, ухвалили 30 березня на третьому впродовж дня позачерговому засіданні Ради. За законопроект № 2571-д проголосували у першому читанні 267 нардепів. Згодом вони скоротили наполовину підготовку закону до другого читання.

Умовою отримання Україною до 10 млрд дол. кредиту від МВФ є ухвалення саме законів про банки та земельну реформу.