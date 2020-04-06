В Україні триває запроваджений через загрозу коронавірусу карантин

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Карантин в Україні, запроваджений через поширення коронавірусу SARS-CoV-2, призвів до значного зменшення кількості злочинів. Крім того, на 63% зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Про це під час сьогоднішньої селекторної наради президента з представниками уряду та державних відомств, залучених до запобігання поширенню коронавірусу, повідомили представники Національної поліції, інформує прес-служба Офісу президента.

Загалом з початку дії карантину в України поліція склала вже 3 тис. 922 адмінпротоколи щодо порушення його правил. З цих протоколів 182 стосувалися порушень режиму самоізоляції. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Також поліція розслідує 46 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що запроваджений в Україні карантин вже призвів до зменшення кількості захворілих на коронавірус людей.