Уроки фізкультури для школярів вестимуть в інтернеті футболісти Пятов і Кривцов

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Онлайн-уроки фізкультури для українських школярів запустило Міністерство цифрової трансформації, залучивши до проекту відомих українців, зокрема, спортивних зірок.

Новий освітній проект «Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту» доступний на платформі «Дія. Цифрова освіта».

Для дітей підготували 12 уроків фізкультури тривалістю до восьми хвилин кожен. За вчителів на цих уроках будуть капітан і захисник футбольної команди «Шахтар» Андрій Пятов та Сергій Кривцов. Також на відео можна буде побачити коміків шоу «Мамахохотала» Олега Маслюка та Євгена Яновича.

Зірки розповідатимуть і показуватимуть, як правильно робити розминку, даватимуть поради щодо бігу, стрибків, кіберспорту, ділитимуться спортивними лайфхаками і влаштовуватимуть спортивні челенджі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні стартував проект «Всеукраїнська школа онлайн», в рамках якого транслюватимуться уроки з різних предметів для учнів 5−11 класів. Таким чином Міносвіти прагне забезпечити доступ школярів до дистанційної освіти під час коронавірусного карантину.