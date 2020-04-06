Український екіпаж круїзного лайнера потопив корабель ВМС Венесуели — ЗМІ, фото — "Думська"

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Аварія судна ВМС Венесуели в Атлантичному океані сталася після спроби захоплення круїзного лайнера з українським екіпажем.

30 березня біля берегів Венесуели затонув прикордонний корабель NAIGUATA, який спробував захопити і відправити в порт круїзний лайнер льодового класу RESOLUTE, який йшов під прапором Португалії.

Екіпаж лайнера майже повністю складається з українців, включаючи капітана, повідомляє «Думська» за інформацією португальських ЗМІ.

За однією з версій, венесуельські військові намагалися захопити мирного перевізника туристів, який йшов з Буенос-Айреса в порт острова Кюрасао. В нейтральних водах біля узбережжя Венесуели він отримав наказ від венесуельського сторожового корабля змінити маршрут.

Капітан лайнера (нібито мешканець Одеси) не підкорився вимозі і продовжив йти своїм курсом. Тоді з корабля зробили декілька попереджувальних пострілів і зблизилися з туристичним судном.

Військовий корабель на великій швидкості наблизився до правого борту і почав його таранити, щоб повернути ніс лайнера у бік територіальних вод Венесуели.

RESOLUTE отримав незначні пошкодження, а от NAIGUATA набрав води за борт і через деякий час затонув. Український капітан прийняв на борт всю команду патрульного корабля (44 особи) і продовжив шлях в Кюрасао.

Португальські ЗМІ повідомляють, що венесуельські військові не вперше так поводяться, щоб отримати згодом викуп.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріні Лопес назвав дії екіпажу круїзного корабля «актом імперської агресії» і «піратством». Венесуельська влада представили графічне зображення того, що відбувалося, стверджуючи, що винуватцем інциденту став капітан Resolute.

Лайнер RESOLUTE здійснює човникові круїзи до узбережжя Антарктиди і є судном льодового класу. Венесуельські військові, мабуть, не врахували цього і напоролися на потужний підводний «бульб» — потовщення на кінці підводної частини зовнішньої обшивки корпусу судна в носовій частині.