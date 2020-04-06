Конституційний суд можуть перенести з Києва до Харкова. Фото: Главком

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Конституційний суд можуть перенести з Києва до Харкова. Відповідний законопроект був поданий до Верховної Ради.

Ініціатор законопроекту — народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова. У пояснювальній записці зазначається, що переїзд суду зі столиці до Харкова збільшить його незалежність, адже він буде дистанційований від інших вищих органів державної влади. Про це йдеться у законопроекті № 3300 про внесення змін до закону України «Про Конституційний суд України» щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного суду України, який опублікований на сайті Верховної Ради.

Третьякова також зазначає, що подібна практика існує у багатьох європейських країнах, зокрема, у Німеччині, Словаччині, Чехії та Естонії.

Саме тому законопроектом пропонується перенести місце знаходження КСУ із міста Києва до міста Харків, яке традиційно вважається юридичною столицею України, … що підвищить як рівень незалежності самого суду, так і сприятиме покращенню суспільно-політичного статусу обраного міста, — зазначається у пояснювальній записці.

На думку Третьякової, додаткові кошти для переміщення суду не треба буде виділяти — приміщення зможе надати місцева влада Харкова, а супутні витрати «покриються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на забезпечення діяльності Конституційного суду України».

Окрім того, вона пропонує, аби усі судді Конституційного суду ходили у відпустку одночасно, адже його робота ґрунтується на принципі колегіальності. Тому, «з огляду на надзвичайне політико-правове значення рішень, які ухвалюються судом, вкрай важливим є забезпечення присутності його засіданнях максимальної кількості суддів», вважає Третьякова.

Також, на її думку, варто позбавити юридичних осіб права подавати конституційну скаргу. Такі зміни вона хоче внести через те, що юридичні особи рідко подають конституційні скарги.

Станом на 27 березня 2020 року з початку року судом опрацьовується 117 конституційних скарг, з яких усього сім надійшло від юридичних осіб, тоді як 110 — від фізичних осіб. Подібна динаміка свідчить, що можливості, передбачені інститутом конституційної скарги, не сприймаються і не використовуються у повній мірі юридичними особами. Тому у законопроекті пропонується вилучити юридичних осіб з числа суб'єктів, що мають право звернення до суду із конституційною скаргою, — йдеться у тексті законопроекту.

Нагадаємо, в березні Конституційний суд визнав судову реформу Володимира Зеленського, передбачену положеннями закону № 193-IX, частково неконституційною.