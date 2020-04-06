Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136324-nardep-goncharenko-sudytymetsya-z-kabminom-cherez-posylennya-karantynu-dokument.html

Ракурс

Олексій Гончаренко, народний депутат від «Європейської солідарності», судитиметься з урядом України через посилення карантинних заходів.

Парламентар подав позов до Окружного адміністративного суду Києва на введення в дію постанови № 211 Кабінету міністрів. На думку депутата, це рішення йде врозріз з Конституцією України. Про це 6 квітня він повідомив на власній сторінці у Telegram.

Гончаренко вважає, що постанова уряду порушує низку прав і свобод громадян: право на підприємницьку діяльність; право на мирні зібрання; право на працю; право на свободу пересування.

Нагадаємо, карантин в Україні посилено до 24 квітня. Карантинні обмеження відсьогодні посилено Кабміном постановою № 255 від 2 квітня, яка розширює перелік заходів, передбачених постановою уряду № 211 від 11 березня.

З 6 квітня заборонено перебувати в громадських місцях без захисної маски або респіратора. Також не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу й пересуватися вулицею більш ніж по дві особи. Не дозволено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, заклади соціального захисту, будинки престарілих, інтернати, заклади паліативної допомоги, психіатричні лікарні та навчальні заклади.