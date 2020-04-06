Плівки Єрмака: Корнієнко озвучив позицію Слуги народу після зустрічі з Зеленським / Фото: Слуга народу

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«Плівки Єрмака» — скандальні відеозаписи за участі брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака — стали предметом зустрічі глави держави Володимира Зеленського та Андрія Єрмака з народними депутатами від «Слуги народу». Про цю зустріч розповів лідер президентської партії Олександр Корнієнко.

Президент зробив дуже правильний акцент: він і вся наша команда — чесна і нічим таким ми не займаємося, і сама постановка питання, що ми повинні в чомусь виправдовуватися — є несправедливою, — заявив Корнієнко у інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, жодних недоторканних осіб у цій ситуації немає.

Нехай силовики розслідують: хто винен у цій ситуації — того нехай і садять, якщо є за що. Позиція фракції і партії повністю збігається з цим, — наголосив заступник глави фракції монобільшості.

Окрім цього, він розповів, що під час зустрічі Андрій Єрмак аргументовано підтвердив нардепам, що він немає жодного відношення до озвучених на плівках фактів корупції. Також Корнієнко додав, що очільник ОП розкрив деякі подробиці особистого життя, але їх вирішили не поширювати публічно.

Силовикам жодних вказівок не робилося, і те, що шестеро осіб від СБУ вручали повістки Гео Леросу — це ексцес виконавця, — вважає Корнієнко.

Разом з тим він переконаний, що ця історія вплине на фракцію. Водночас він вірить у проведення «чесного розслідування, без політичного тиску на будь-яку сторону».

Не всі пости Лероса мені подобаються як людини і його однопартійця, там є вже й особисті нападки на Андрія Єрмака, — уточнив лідер президентської партії.

Також Корнієнко зауважив, що немає ніякого розколу або розпаду фракції «Слуга народу», а є лише дискусії щодо важливих законів.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака, який є братом чинного глави офісу Президента Андрія Єрмака. Розслідування, яке проводить спецслужба, стосується так званих «плівок Єрмака» — відеозаписів зустрічей Дениса Єрмака, які оприлюднив депутат Верховної Ради зі «Слуги народу» Гео Лерос. Днями слідчі допитали брата глави ОПУ