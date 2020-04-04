Пограничники задержали нарушителей карантина, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Пограничники в течение вчерашней суток задержали четырех нарушителей карантина, которые недавно вернулись в Украину и подписали согласие на обязательную самоизоляцию.

Задержание состоялось на пунктах пропуска «Гоптовка», «Новые Яриловичи» и «Тиса», которые расположены на границе Украины с Россией, Беларусью и Венгрией соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Всего задержали трех мужчин и одну женщину, пытавшихся покинуть границы Украины. Об этом инциденте пограничники сообщили полиции, сотрудники которой составили на задержанных административные материалы по ст. 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей). Теперь нарушителям каратнина грозит штраф на сумму от 17 до 34 тыс. грн.

В Госпогранслужбе отмечают, что не соблюдая самоизоляции и отправившись к границам страны задержанные подвергали опасности не только себя, но и других людей.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в связи с усилением в Украине карантинных мероприятий на госгранице будут работать только 21 пункт пропуска.