Коронавирус в Украине: на Полтавщине мужчина с подозрением на COVID-19 сбежал в Киев

Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Симптомы коронавируса SARS-Cov-2 обнаружили у жителя города Миргород Полтавской области.

Медики назначили мужчине ПЦР-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть заражение. Однако потенциальный больной не стал ждать результатов анализов и бежал в столицу. Об этом во время онлайн-брифинга 3 апреля сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Я хочу отметить, что это безответственное поведение, что этот человек несет угрозу непосредственно, или может нести такую угрозу в случае выявления или подтверждения у него коронавируса. Всем окружающим, себе лично, близким своим, и тому подобное. Мы не говорим, что он однозначно болен, но есть такие опасения и риски, — заявил губернатор.

По словам главы области, сейчас розыском мужчины занимается полиция. В ОГА заверили, что проконтролируют, чтобы он получил за свои действия справедливое наказание.

За время карантина в Полтавской области правоохранители выписали 65 штрафов по нарушениям условий карантина. Из этого числа 49 административных протоколов касались субъектов предпринимательской деятельности, еще по восемь штрафов получили автоперевозчики и граждане, нарушившие самоизоляцию.

По информации Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на сегодня в Полтавской области зафиксировали пять случаев заражения COVID-19.

Напомним, коронавирусом в Винницкой области заразился 61 человек. Среди больных — шесть детей. В Виннице заболели уже 43 человека.