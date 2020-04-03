Коронавірус в Україні: на Полтавщині чоловік із підозрою на COVID-19 втік до Києва

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136209-koronavirus-v-ukrayini-na-poltavschyni-cholovik-iz-pidozrou-na-covid-19-vtik-do-kyieva.html

Ракурс

Симптоми коронавірусу SARS-Cov-2 виявили у мешканця міста Миргород Полтавської області.

Медики призначили чоловікові ПЛР-тест, щоб підтвердити чи спростувати зараження. Однак потенційний хворий не став чекати результатів аналізів й втік до столиці. Про це під час онлайн-брифінгу 3 квітня повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Я хочу зазначити, що це безвідповідальна поведінка, що ця людина несе загрозу безпосередньо, або може нести таку загрозу у випадку виявлення або підтвердження у нього захворювання на коронавірус. Всіх оточуючих, себе особисто, близьких своїх, тощо. Ми не кажемо, що він однозначно хворий, але є такі опасіння та ризики, — заявив губернатор.

За словами очільника області, наразі розшуком чоловіка займається поліції. В ОДА запевнили, що проконтролюють, аби він отримав за свої дії справедливе покарання.

За час карантину в Полтавській області правоохоронці виписали 65 штрафів щодо порушень умов карантину. З цього числа 49 адміністративних протоколів стосувалися суб'єктів підприємницької діяльності, ще по вісім штрафів отримали автоперевізники та громадяни, які порушили самоізоляцію.

За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ, станом на сьогодні в Полтавській області зафіксовано п’ять випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, коронавірусом у Вінницькій області заразилася 61 особа. Серед хворих — шестеро дітей. У Вінниці захворіло вже 43 особи.