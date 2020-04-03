Апарат ШВЛ. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n136208-koronavirus-kompaktnyy-i-deshevyy-aparat-shvl-stvoryly-v-indiyi-foto.html

Ракурс

Коронавірус викликає важку форму пневмонії і хворого необхідно підключати до апарату штучної вентиляції легенів. Таких апаратів катастрофічно не вистачає і вирішити дану проблему можуть лише інновації. Нейрохірург Діпак Агравал і робототехнік Дівакар Вайш із Індії не тільки встигли розробити компактний апарат штучної вентиляції легенів, а й почали його випускати.

Назвали апарат AgVa, взявши для цього перші склади прізвищ розробників. Апарат AgVa розміром із тостер, а його вага всього 3,5 кг, повідомляє Medical Express.

На думку розробників, апарат AgVa дозволить розвантажити лікарні, адже тепер не критично хворі пацієнти зможуть ним користуватися у домашніх умовах. Апарат легко транспортувати і встановлювати.

Апарат Агравала і Вайша в п’ять разів дешевше стаціонарних апаратів ШВЛ. Якщо ціна звичайного апарату ШВЛ перевищує 10 тис. дол., то вартість апарату AgVa становить близько 2 тис. дол.

В Індії зараз діє жорсткий карантин, а кількість заражених коронавірусом збільшується з кожним днем. У зв’язку з цим виробництво апаратів AgVa збільшилося з 500 до 20 тис. штук на місяць.

Завод із виробництва AgVa розташований поблизу індійської столиці Нью-Делі. Індійський уряд дав дозвіл на випуск необмеженої кількості апаратів. Найбільший індійський автовиробник Maruti Suzuki пообіцяв надати допомогу в розширенні виробництва апаратів AgVa.

Як раніше писав «Ракурс», у США космічна компанія Virgin Orbit повідомила про створення компактного апарату ШВЛ. У компанії впевнені, що зможуть виробляти щомісяця близько тисячі таких апаратів.