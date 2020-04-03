Аппарат ИВЛ. Фото: Mind.ua

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Ракурс

Коронавирус вызывает тяжелую форму пневмонии, при которой больного необходимо подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Таких аппаратов катастрофически не хватает и решить данную проблему могут лишь инновации. Нейрохирург Дипак Агравал и робототехник Дивакар Вайш из Индии не только успели разработать компактный аппарат искусственной вентиляции легких, но и начали его выпускать.

Назвали аппарат AgVa, взяв для этого первые слоги фамилий разработчиков. Аппарат AgVa размером с тостер, а его вес всего 3,5 кг, сообщает Medical Express.

По мнению разработчиков, аппарат AgVa позволит разгрузить больницы, ведь теперь не критично больные пациенты смогут им пользоваться в домашних условиях. Аппарат легко транспортировать и устанавливать.

Аппарат Агравала и Вайша в пять раз дешевле стационарных аппаратов ИВЛ. Если цена обычного аппарата ИВЛ превышает 10 тыс. долл., то стоимость аппарата AgVa составляет около 2 тыс. долл.

В Индии сейчас действует жесткий карантин, а количество зараженных коронавирусом увеличивается с каждым днем. В связи с этим производство аппаратов AgVa увеличилось с 500 до 20 тыс. штук в месяц.

Завод по производству AgVa расположен вблизи индийской столицы Нью-Дели. Индийское правительство дало разрешение на выпуск неограниченного количества аппаратов. Крупнейший индийский автопроизводитель Maruti Suzuki пообещал оказать помощь в расширении производства аппаратов AgVa.

Как ранее писал «Ракурс», в США космическая компания Virgin Orbit сообщила о создании компактного аппарата ИВЛ. В компании уверены, что смогут производить ежемесячно около тысячи таких аппаратов.