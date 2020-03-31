Компактный аппарат ИВЛ от Virgin Orbit. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n136049-v-ssha-kosmicheskaya-kompaniya-sozdala-kompaktnyy-apparat-iskusstvennoy-ventilyacii-legkih-video.html

Ракурс

Коронавирус продолжает забирать человеческие жизни и многим больным не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Космическая компания Virgin Orbit, которая принадлежит британскому бизнесмену Ричарду Бренсону и располагается в Калифорнии (США), сообщила о создании компактного аппарата ИВЛ.

Разработчики утверждают, что этот простой и надежный прибор поможет спасти многие жизни, сообщает CNBC.

В компании заверили, что готовы в ближайшее время наладить серийный выпуск подобных аппаратов для обеспечения больниц и людей, которым они жизненно необходимы.

В компании уверены, что смогут производить ежемесячно около тысячи таких аппаратов.

Для начала производства разработку Virgin Orbitдолжно подтвердить Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США.

Компактные аппараты ИВЛ от Virgin Orbitподпадают под действие «Разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях», поэтому в компании надеются, что соответствующее решение будет принято в ускоренном режиме.

Компания Virgin Orbit была создана в 2017 году для разработки ракеты LauncherOne, которая должна запускаться с носителя Cosmic Girl.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине государственные структуры закупили через систему Prozorro 385 аппаратов ИВЛ. На приобретение этих аппаратов в целом потрачено более 286 млн грн.