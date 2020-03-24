Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Евросоюз ввел ограничения на экспорт оборудования, фото: 112.ua

Аппараты вентиляции легких для Харьковщины «застряли» на границе с Польшей, заявляют в ОГА (ВИДЕО)

24 мар 2020, 12:45
999

Закупленные Харьковской областью аппараты для вентиляции легких «застряли» на границе с Польшей из-за введенных Евросоюзом ограничений на экспорт медицинского оборудования.

Об этом во время сегодняшнего заседания антикризисного штаба области заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Чиновник подчеркнул, что Польша не была страной-производителем этого оборудования, через ее территорию только осуществлялся экспорт. По его словам, в решении этой проблемы участвуют несколько народных депутатов. Кучер выразил надежду, что в ближайшее время эта ситуация разрешится.

Кроме того, в области ожидается прибытие из Узбекистана самолета с тканью, которая должна решить проблему с пошивом защитных масок для всей Украины.

По словам мэра Геннадия Кернеса, в Харькове на днях будет 1 млн масок. Из городского бюджета на маски выделили около 16 млн грн.

Напомним, сегодня по состоянию на 10.00 в Украине были лабораторно подтверждены 84 случая коронавируса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше