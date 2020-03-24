Евросоюз ввел ограничения на экспорт оборудования, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n135676-apparaty-ventilyacii-legkih-dlya-harkovschiny-zastryali-na-granice-s-polshey-zayavlyaut-v-oga.html

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Закупленные Харьковской областью аппараты для вентиляции легких «застряли» на границе с Польшей из-за введенных Евросоюзом ограничений на экспорт медицинского оборудования.

Об этом во время сегодняшнего заседания антикризисного штаба области заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Чиновник подчеркнул, что Польша не была страной-производителем этого оборудования, через ее территорию только осуществлялся экспорт. По его словам, в решении этой проблемы участвуют несколько народных депутатов. Кучер выразил надежду, что в ближайшее время эта ситуация разрешится.

Кроме того, в области ожидается прибытие из Узбекистана самолета с тканью, которая должна решить проблему с пошивом защитных масок для всей Украины.

По словам мэра Геннадия Кернеса, в Харькове на днях будет 1 млн масок. Из городского бюджета на маски выделили около 16 млн грн.

Напомним, сегодня по состоянию на 10.00 в Украине были лабораторно подтверждены 84 случая коронавируса.