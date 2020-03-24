Євросоюз запровадив обмеження на експорт медобладнання, фото: 112.ua

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Закуплені Харківською областю апарати для вентиляції легенів «застрягли» на кордоні з Польщею через запроваджені Євросоюзом обмеження на експорт медичного обладнання.

Про це під час сьогоднішнього засідання антикризового штабу області заявив очільник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Чиновник наголосив, що Польща не була країною-виробником цього обладнання, через її територію лише здійснювався експорт. За його словами, у розв’язанні цієї проблеми беруть участь кілька народних депутатів. Кучер висловив сподівання, що найближчим часом ця ситуація вирішиться.

Крім того, до області очікується прибуття з Узбекистану літака з тканиною, яка має вирішити проблему з пошивом захисних масок для всієї України.

За словами мера Геннадія Кернеса, в Харкові днями буде 1 млн масок. Із міського бюджету на це виділили близько 16 млн грн.

Нагадаємо, сьогодні станом на 10.00 в Україні було лабораторно підтверджено 84 випадки коронавірусу.