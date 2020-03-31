У США космічна компанія створила компактний апарат штучної вентиляції легенів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136049-u-ssha-kosmichna-kompaniya-stvoryla-kompaktnyy-aparat-shtuchnoyi-ventylyaciyi-legeniv-video.htmlРакурс
Коронавірус продовжує забирати людські життя і багатьом хворим не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Космічна компанія Virgin Orbit, яка належить британському бізнесменові Річарду Бренсону і розташовується в Каліфорнії (США), повідомила про створення компактного апарату ШВЛ.
Розробники стверджують, що цей простий і надійний прилад допоможе врятувати багато життів, повідомляє CNBC.
У компанії запевнили, що готові найближчим часом налагодити серійний випуск подібних апаратів для забезпечення лікарень і людей, яким вони життєво необхідні.
У компанії впевнені, що зможуть виробляти щомісяця близько тисячі таких апаратів.
Для початку виробництва розробку Virgin Orbit має підтвердити Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів США.
Компактні апарати ШВЛ від Virgin Orbit підпадають під дію «Дозволи на використання в надзвичайних ситуаціях», тому в компанії сподіваються, що відповідне рішення буде прийнято у прискореному режимі.
Компанія Virgin Orbit була створена в 2017 році для розробки ракети LauncherOne, яка повинна запускатися з носія Cosmic Girl.
Як раніше писав «Ракурс», в Україні державні структури закупили через систему Prozorro 385 апаратів ШВЛ. На придбання цих апаратів у цілому витрачено понад 286 млн грн.