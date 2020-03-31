Компактний апарат ШВЛ від Virgin Orbit. Фото: YouTube

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Ракурс

Коронавірус продовжує забирати людські життя і багатьом хворим не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Космічна компанія Virgin Orbit, яка належить британському бізнесменові Річарду Бренсону і розташовується в Каліфорнії (США), повідомила про створення компактного апарату ШВЛ.

Розробники стверджують, що цей простий і надійний прилад допоможе врятувати багато життів, повідомляє CNBC.

У компанії запевнили, що готові найближчим часом налагодити серійний випуск подібних апаратів для забезпечення лікарень і людей, яким вони життєво необхідні.

У компанії впевнені, що зможуть виробляти щомісяця близько тисячі таких апаратів.

Для початку виробництва розробку Virgin Orbit має підтвердити Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів США.

Компактні апарати ШВЛ від Virgin Orbit підпадають під дію «Дозволи на використання в надзвичайних ситуаціях», тому в компанії сподіваються, що відповідне рішення буде прийнято у прискореному режимі.

Компанія Virgin Orbit була створена в 2017 році для розробки ракети LauncherOne, яка повинна запускатися з носія Cosmic Girl.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні державні структури закупили через систему Prozorro 385 апаратів ШВЛ. На придбання цих апаратів у цілому витрачено понад 286 млн грн.