Новий глава МОЗ Степанов показав статки. Фото: Одесская ОГА

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Верховна Рада напередодні призначила двох нових міністрів, зокрема, призначила нового главу Міністерства охорони здоров’я. Новий міністр охорони здоров’я Максим Степанов подав щорічну електронну декларацію як колишній голова Одеської обласної державної адміністрації.

Згідно з декларацією, Степанов має елітні автомобілі та наручні годинники, велику квартиру у Києві, а його доходи за 2019 рік склали майже 3 млн грн. Відповідний документ оприлюднений в реєстрі декларацій.

У декларації новий глава МОЗ вказав, що станом на кінець 2019 року він володів величезною квартирою в Києві загальною площею 340,9 кв. м і машиномісцем на 18 кв. м. Також Степанов має три елітних наручних годинники, а саме: Rolex, Breguet і Piaget. Його ж дружина має чотири таких годинники: Rolex, два Breguet і Girard-Perregaux. Окрім цього, вона має ювелірні вироби марки Mauboussin і Cartier (підвіски із дорогоцінного металу з дорогоцінним камінням), підвіску і сережки Van Cleef & Arpels, дві каблучки Cartier, дві шуби з хутра Marco&Vanoll і Loro Piana.

Пересувається глава МОЗ двома автомобілями — Land Rover Range Rover 2014 року випуску та Lexus LX470 2005 року. У дружини Степанова Lexus GX460 2013 року та Lexus LX 450 2016 року.

Міністр володіє, окрім всього, ще й корпоративними правами у ТОВ «Республіканський правовий союз», IPDevelopment Group OU і ТОВ «Ед'югет», де має частки також його дружина. Так, Наталя Степанова володіє правами і в інших ТОВ: «Спецагротех», «Гарномедика», «Феір Піксел», «Країна бажань» і «Міськпостачзбут».

Чиновник вказав в електронному документі 2 млн 918 тис. 958 грн доходів, це цифри за 2019 рік. Зокрема, заробітна плата склала 87 тис. 807 грн і 2 млн 831 тис. грн — банківські відсотки, а його дружина за минулий рік задекларувала 2 млн 757 тис. грн доходів.

Також він вказав у декларації 19,3 млн грн, 817 долл. і 302 євро на банківських рахунках, 180 тис. грн, 12 тис. долл. і 11,3 тис. євро готівкою, а його дружина — 7,5 млн грн на банківських рахунках і 34,5 тис. долл. готівкою.

Нагадаємо, 30 березня Максим Степанов очолив Міністерство охорони здоров’я України. Верховна Рада з другої спроби дала добро на призначення колишнього глави Одеської ОДА міністром охорони на заміну звільненому Іллі Ємцю.