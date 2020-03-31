Новый глава Минздрава Степанов показал декларацию. Фото: Одесская ОГА

https://racurs.ua/n136048-novyy-glava-minzdrava-stepanov-opublikoval-deklaraciu-bolshaya-kvartira-v-kieve-elitnye-chasy.html

Ракурс

Верховная Рада накануне назначила двух новых министров, в частности, нового главу Министерства здравоохранения. Новый министр здравоохранения Максим Степанов подал ежегодную электронную декларацию как бывший председатель Одесской областной государственной администрации.

Согласно декларации, у Степанова есть элитные автомобили и наручные часы, большая квартира в Киеве, а его доходы за 2019 составили почти 3 млн грн. Соответствующий документ обнародован в реестре деклараций.

В декларации новый глава Минздрава указал, что по состоянию на конец 2019 года он владел огромной квартирой в Киеве общей площадью 340,9 кв. м и машиноместом на 18 кв. м. Также у Степанова есть элитные наручные часы, а именно: Rolex, Breguet и Piaget. У его жены их четыре: Rolex, два Breguet и Girard-Perregaux. Кроме этого, у нее есть ювелирные изделия марки Mauboussin и Cartier (подвески из драгоценного металла с драгоценными камнями), подвеска и серьги Van Cleef & Arpels, два кольца Cartier, две шубы из меха Marco&Vanoll и Loro Piana.

Передвигается глава Минздрава на двух автомобилях — Land Rover Range Rover 2014 выпуска и Lexus LX470 2005 года. У жены Степанова Lexus GX460 2013 и Lexus LX 450 2016 года.

Министр владеет, помимо всего, еще и корпоративными правами в ООО «Республиканский правовой союз», IPDevelopment Group OU и ООО «Едьюгет», где имеет доли также его жена. Так, Наталья Степанова обладает правами и в других ООО — «Спецагротех», «Гарномедика», «Фэир Пиксел», «Страна желаний» и «Міськпостачзбут».

Чиновник указал в электронном документе 2 млн 918 тыс. 958 грн доходов, это цифры за 2019 год. В частности, заработная плата составила 87 тыс. 807 грн и 2 млн 831 тыс. грн — банковские проценты, а его жена за прошлый год задекларировала 2 млн 757 тыс. грн доходов.

Также он указал в декларации 19,3 млн грн, 817 долл. и 302 евро на банковских счетах, 180 тыс. грн, 12 тыс. долл. и 11,3 тыс. евро наличными, а его жена — 7,5 млн грн на банковских счетах и 34,5 тыс. долл. наличными.

Напомним, 30 марта Максим Степанов возглавил Министерство здравоохранения Украины. Верховная Рада со второй попытки дала добро на назначение бывшего главы Одесской ОГА министром здравоохранения на замену уволенному Илье Емцу.