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Прикордонники затримали порушників карантину, фото: «Ракурс»

Прикордонники затримали чотирьох порушників карантину, які нещодавно підписали згоду на самоізоляцію

4 кві 2020, 13:41
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Прикордонники протягом вчорашньої доби затримали чотирьох порушників карантину, котрі нещодавно повернулися в Україну й підписали згоду на обов’язкову самоізоляцію.

Затримання відбулися на пунктах пропуску «Гоптівка», «Нові Яриловичі» та «Тиса», які розташовані на кордоні України з Росією, Білоруссю та Угорщиною відповідно. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Загалом затримали трьох чоловіків та одну жінку, які намагалися залишити межі України. Про цей інцидент було повідомлено поліції, співробітники якої склали на затриманих адміністративні матеріали за ст. 44−3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей). Тепер порушникам карантину загрожує штраф на суму від 17 до 34 тис. грн.

У Держприкордонслужбі наголошують, що не дотримуючись самоізоляції та рушивши на виїзд з країни затримані наражали на небезпеку не лише себе, а й інших людей.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у зв’язку із посиленням в Україні карантинних заходів на держкордоні працюватиме лише 21 пункт пропуску.

Джерело: Ракурс


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