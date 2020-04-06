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Ракурс
Заробітчанина не пустила додому у Тернополі дружина, його прихистили на самоізоляцію поліцейські, фото — Нацполіція

У Тернополі заробітчанина не пустила додому дружина, його прихистили поліцейські (ФОТО, ВІДЕО)

6 кві 2020, 17:24
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Самоізоляція заробітчанина, який повернувся з Польщі у Тернопіль, була на межі провалу. Чоловіка не пустила додому дружина, яка, ймовірно, побоялася інфікування коронавірусом.

Як повідомили у Нацполіції Тернопільської області, чоловік слухняно хотів самоізолюватися, проте його в помешкання не пустили. Тернополянин залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся за допомогою до правоохоронців.

Вони спрямували його в один із медичних закладів, який призначених саме для тих, хто не має де пройти самоізоляцію після повернення в Україну.

Самоізоляція повинна тривати 14 днів з моменту перетину кордону, а поліція зобов’язана перевіряти дотримання правил умов карантину. Порушення правил карантину може призвести до накладення штрафу від 17 до 34 тис. грн.

Заробітчанина не пустила додому у Тернополі дружина, його прихистили на самоізоляцію поліцейські, фото — Нацполіція

Раніше «Ракурс» повідомляв про випадки прямо протилежні, коли особи, що повернулися з-за кордону, намагалися утекти із самоізоляції.

Джерело: Ракурс


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