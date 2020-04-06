Заробітчанина не пустила додому у Тернополі дружина, його прихистили на самоізоляцію поліцейські, фото — Нацполіція

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Ракурс

Самоізоляція заробітчанина, який повернувся з Польщі у Тернопіль, була на межі провалу. Чоловіка не пустила додому дружина, яка, ймовірно, побоялася інфікування коронавірусом.

Як повідомили у Нацполіції Тернопільської області, чоловік слухняно хотів самоізолюватися, проте його в помешкання не пустили. Тернополянин залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся за допомогою до правоохоронців.

Вони спрямували його в один із медичних закладів, який призначених саме для тих, хто не має де пройти самоізоляцію після повернення в Україну.

Самоізоляція повинна тривати 14 днів з моменту перетину кордону, а поліція зобов’язана перевіряти дотримання правил умов карантину. Порушення правил карантину може призвести до накладення штрафу від 17 до 34 тис. грн.

Раніше «Ракурс» повідомляв про випадки прямо протилежні, коли особи, що повернулися з-за кордону, намагалися утекти із самоізоляції.