Аварія на Волині. Фото: consoris-lawyers.com.ua

https://racurs.ua/ua/n136328-na-volyni-policeyskyy-vlashtuvav-smertelnu-dtp-ie-jertvy-foto.html

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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася 6 квітня в одному із сіл Волинської області.

За кермом автомобіля BMW (БМВ) перебував працівник місцевого відділу поліції. Він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир загинули на місці події. Лейтенант поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, госпіталізований із травмами.

Слідчі ДБР розслідують смертельну аварію. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За інформацією агентства «Волинські Новини», один із загиблих — житель селища Ратне Станіслав В., 2000 року народження, який працював поліцейським Ратнівського відділку поліції обласного управління ГУНП.

Нагадаємо, у Національній поліції заявили, що карантин в Україні, запроваджений через поширення коронавірусу SARS-CoV-2, призвів до значного зменшення кількості злочинів. Крім того, на 63% зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод.