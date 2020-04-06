В Ірані депутат заявив, що винні у збитті літака МАУ не будуть покарані. Фото: ЕРА

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Авіакатастрофа МАУ, яка сталася в Ірані в січні 2020 року, досі розслідується. Згідно з офіційними даними влади, винні у збитті літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», затримані і будуть покарані.

Проте іранський депутат, член комісії з питань законодавства і юстиції парламенту Хассан Норузі заявив, що за збиття українського пасажирського літака МАУ під Тегераном нікого не заарештовували. Про це пише Al Arabia.

Норузі заявив, що іранські військові «добре виконали свої обов’язки», тому що рух літака був «дуже підозрілим». За його словами, літак МАУ не контролювався сторожовою вежею «і, мабуть, потрапив під контроль Америки», оскільки за тиждень до цього перебував в Ізраїлі. Іранський депутат вважає, що американці зламали систему контролю українського літака, встановивши «декілька спеціальних цілей в Ірані».

Він також заявив, що зазначені ним докази роблять безглуздим арешт винуватців трагедії. Норузі підкреслив, що арештів не буде.

Видання зазначає, що заява іранського депутата прямо суперечить заявам офіційної влади країни про те, що декілька людей, причетних до катастрофи українського літака в Ірані, були заарештовані. Також це говорить про те, що літак МАУ міг бути збитий навмисно, хоча влада країни і заявляє про людську помилку.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу стала причиною того, що консультації між Україною і Іраном щодо катастрофи МАУ були відкладені. Їх мають намір відновити, коли ситуація покращиться.