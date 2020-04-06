Знищений вогнем ліс. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n136318-pojeja-v-chornobyli-policiya-zatrymala-molodyka-yakyy-pidpaluvav-travu-zadlya-zabavy-video.html

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Поліція Київської області встановила особу чоловіка, який підпалив суху траву на території Котовського лісництва, що знаходиться на території Зони відчуження.

Пожежу вдалося локалізували за кілька годин, Державна служба з надзвичайних ситуації залучала рятувальників та спеціальну техніку. Оперативники поліції згодом виявили особу, причетну до пожежі. Про це 6 квітня повідомила прес-служба обласної поліції.

Виявилося, що пожежу влаштував 27-річний житель села Рагівка. Молодик розповів, що задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Згодом вітер перекинув вогонь, а чоловік не зміг самостійно загасити багаття. Вогонь знищив 5 га лісу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри молодому чоловіку.

Видання «Тексти» проаналізувало, як змінювалася динаміка пожеж у березні за останні 9 років. Журналісти стверджують, що в попередні кілька років у цей період активність паліїв була дещо меншою, ніж зараз. Зазначається, що в попередні роки узимку випадало більше снігу, й у березні ще було волого. У 2020 році лісовим пожежам сприяє суха погода.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобилі поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла 4 квітня. Станом на сьогодні фіксувалися два осередки пожеж: між селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва горіло близько 20 га, а поблизу села Рагівка Котовського лісництва площа пожежі склала 5 га.

За фактом виникнення пожежі відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.