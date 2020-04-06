Уничтоженный огнем лес. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n136318-pojar-v-chernobyle-policiya-zaderjala-mujchinu-kotoryy-podjigal-travu-radi-zabavy-video.html

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Полиция Киевской области установила личность мужчины, который поджег сухую траву на территории Котовского лесничества, находящегося на территории Зоны отчуждения.

Пожар удалось локализовать за несколько часов усилиями Государственной службы по чрезвычайным ситуации. Привлекали спасателей и специальную технику. Оперативники полиции впоследствии обнаружили человека, причастного к пожару. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба областной полиции.

Оказалось, что пожар устроил 27-летний житель села Раговка. Парень рассказал, что ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. Потом ветер перекинул огонь, а мужчина не смог самостоятельно потушить костер. Огонь уничтожил 5 га леса.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения молодому мужчине.

Издание «Тексты» проанализировало, как менялась динамика пожаров в марте за последние 9 лет. Журналисты утверждают, что в предыдущие несколько лет в этот период активность поджигателей была несколько меньшей, чем сейчас. Отмечается, что в предыдущие годы зимой выпадало больше снега, и в марте еще было влажно. В 2020 году лесным пожарам способствует сухая погода.

Напомним, пожар в Чернобыле вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник 4 апреля. По состоянию на сегодня фиксировались два очага пожаров: между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества горело около 20 га, а вблизи села Раговка Котовского лесничества площадь пожара составила 5 га.

По факту возникновения пожара открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.