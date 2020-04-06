«Карантинную» тысячу пенсионерам выплатят после поступления денег из бюджета. Фото: Главком

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Карантин в Украине был введен из-за коронавируса 12 марта. Почти сразу же власти пообещали, что будут помогать пенсионерам в сложившейся ситуации. Позже правительством было принято решение выплатить в апреле по 1 тыс. грн пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн пенсии. Таких в Украине около 10 млн.

Однако выплаты до сих пор не поступили пенсионерам. В Пенсионном фонде сообщили, что деньги будут начисленных после того, как будут приняты соответствующие поправки в госбюджет и правительство выделит деньги. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Отмечается, что как только деньги будут выделены, они сразу же поступят на карточки пенсионерам. Обращаться для этого никуда не нужно.

Те пенсионеры, которые получают деньги через «Укрпочту», смогут получить их в течение пяти дней после начисления. «Укрпочту» обязали обеспечить гарантированную доставку средств. Если же выплаты по каким-то причинам не придут вовремя, их начислят вместе с апрельской пенсией.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании правительства 1 апреля поддержал инициативы, предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно выплат одноразового пособия пенсионерам в размере 1 тыс. грн и индексации пенсий с мая 2020 года.