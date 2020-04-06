«Карантинну» тисячу пенсіонерам виплатять після надходження грошей з бюджету. Фото: Главком

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Карантин в Україні був введений через коронавірус 12 березня. Майже одразу ж влада пообіцяла, що буде допомагати пенсіонерам у ситуації, що склалася. Пізніше урядом було прийнято рішення виплатити в квітні по 1 тис. грн пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. грн пенсії. Таких в Україні близько 10 млн.

Проте виплати досі не надійшли пенсіонерам. У Пенсійному фонді повідомили, що гроші будуть нараховані після того, як будуть прийняті відповідні поправки до держбюджету і уряд виділить кошти. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Зазначається, що як тільки гроші будуть виділені, вони одразу ж надійдуть на картки пенсіонерам. Звертатися для цього нікуди не треба.

Ті пенсіонери, які отримують гроші через «Укрпошту», зможуть отримати їх протягом п’яти днів після нарахування. «Укрпошту» зобов’язали забезпечити гарантовану доставку коштів. Якщо ж виплати за певних причин не надійдуть вчасно, їх нарахують разом з квітневою пенсією.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні уряду 1 квітня підтримав ініціативи, запропоновані президентом України Володимиром Зеленським, щодо виплат одноразової грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 1 тис. грн і індексації пенсій з травня 2020 року.