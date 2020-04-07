Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136351-zelenskyy-poobicyav-1-chervnya-vidkryty-novyy-korpus-ohmatdytu-video.html

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Новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» відкриють в перший день літа.

Нещодавно, 1 квітня, в новому корпусі завершили основні будівельні роботи. Залишилося доставити й підключити медичне обладнання. Відкриття заплановане на 1 червня — до Дня захисту дітей. Про це 7 квітня повідомив президент України на власному Telegram-каналі.

За словами глави держави, в період пандемії коронавірусу вкрай важливо відкрити новий корпус лікарні у встановлений термін. Зеленський відзначив, що новий корпус «Охматдиту» — прямий приклад того, як має працювати «Велике будівництво».

Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду. Наразі як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2019 рік, яким збільшили кошти для Міністерства охорони здоров’я за бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»». Закон перерозподілив 200 млн грн.