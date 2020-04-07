Спецкурсы по точным наукам запустит Минздрав в онлайне для детей медиков, фото — apnews.com.ua

https://racurs.ua/n136385-speckursy-po-tochnym-naukam-zapustit-minzdrav-dlya-detey-medikov-v-onlayne.html

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Спецкурсы по точным наукам запустит Министерство здравоохранения в онлайне для детей медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью.

Совместный проект Минздрав начинает с научно-исследовательской школой «Базис». Дети медицинских работников смогут дистанционно обучаться точным наукам вместе с авторитетными учителями.

Онлайн-курсы будут бесплатными для детей врачей и другого медицинского персонала, который борется с распространением коронавируса.

Если ребенок имеет склонность к точным наукам и хочет глубже изучать математику, физику, химию или биологию, он может заполнить короткую анкету, после чего кураторы проекта свяжутся с ребенком и сообщат все детали, — говорится в сообщении Минздрава.

Со вчерашнего дня в Украине стартовала «Всеукраинская школа онлайн» с видеоуроками для учащихся 5−11-х классов. Это телепроект, который позволяет учащимся получать необходимые знания, не выходя из дома. Лучшие педагоги Украины проводят онлайн-уроки на украинских телеканалах.

По данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно «Всеукраинскую школу онлайн». Общая аудитория первого дня проекта — более 3,3 млн учеников разного возраста.