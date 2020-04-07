Коронавирус в Ровно: инфицированы трое сотрудников СБУ

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136386-koronavirus-v-rovno-inficirovany-troe-sotrudnikov-sbu.html

Ракурс

Коронавирус начал косить ряды сотрудников Службы безопасности Украины. В Ровно у троих сотрудников СБУ подтвержден факт инфицирования COVID-19.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил первый заместитель главы Ровенской облгосадминистрации Сергей Подолин.

Подолин заявил, что зараженные коронавирусом сотрудники СБУ в настоящее время находятся в больнице. В помещении СБУ были проведены карантинно-ограничительные мероприятия.

Кабинеты учреждения были обработаны работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ежедневно проводится дезинфекция помещений как работниками ГСЧС, так и работниками СБУ.

В учреждении закрыта столовая. Все сотрудники СБУ, которые вернулись из-за границы, отправлены на 14-дневный карантин. На данный момент часть личного состава СБУ находится в отпусках.

Подолин добавил, что остальные оперативные работники, работающие в учреждении, размещены в соответствии с нормами безопасности.

Как ранее писал «Ракурс», первая смерть от коронавируса зафиксирована в Вооруженных силах Украины. Жертвой COVID-19 стала сотрудница военной части в Ивано-Франковской области.