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Коронавирус в ВСУ: первой жертвой среди военных стала сотрудница в/ч на Ивано-Франковщине. Фото: Минобороны

Коронавирус в ВСУ: первой жертвой среди военных стала сотрудница в/ч на Ивано-Франковщине

7 апр 2020, 11:47
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Коронавирус SARS-CoV-2 распространяется и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. По состоянию на утро 7 апреля, в рядах ВСУ зарегистрированы четыре случая этого заболевания, из них один — смертельный. Об этом сообщает пресс-центр Медицинских сил ВСУ.

Умерла женщина, которая работала в воинской части в Ивано-Франковской области. С 20 марта она лечилась амбулаторно, ей был поставлен диагноз острое респираторное заболевание. Однако 27 марта из-за ухудшения самочувствия ее доставили в больницу в городе Надворная. 30 марта больную перевели в реанимацию, а утром 6 апреля она умерла. Коронавирус был диагностирован посмертно вчера вечером.

В изоляции сейчас находятся 87 военных, у 18 из них срок карантина завершается в ближайшие трое суток.

В ведомстве отметили, что чаще всего коронавирус передается во время эпизодических встреч больных с родственниками и друзьями, которые не входят в круг лиц, с которыми живут или ежедневно общаются инфицированные.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован у женщины-реаниматолога военного госпиталя на Хмельнитчине. Также коронавирус подхватил один из военнослужащих Киевского гарнизона.

Источник: Ракурс


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