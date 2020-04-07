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Ракурс
Разбился автобус с украинцами в Венгрии. Фото: RAC

В Венгрии разбился автобус с эвакуированными украинцами, восемь человек пострадали

7 апр 2020, 11:43
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Дорожно-транспортное происшествиями с участием украинцев произошло в Венгрии.

Возле Будапешта на 75 км международной трассы М3 разбился автобус, перевозивший эвакуированных на Родину граждан Украины. Их планировалось доставить в пункт пропуска «Тиса». Об этом 7 апреля сообщил заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк на собственной странице в Facebook.

Сейчас известно, что в аварии пострадали восемь человек — все те, кто находился в салоне транспортного средства. Два украинца находятся в тяжелом состоянии, еще шесть в удовлетворительном. Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Хатван.

Чиновник добавил, что украинцев эвакуируют домой специальным транспортом, который уже отправился в Венгрию. По словам Шинкарюка, пострадавшие прошли внеочередной медицинский осмотр, им оказали помощь.

Ожидают спецтранспорт. Находятся на постоянной связи со штабом по ликвидации ЧС в Закарпатской области, — отметил заместитель председателя ОГА.

Напомним, 6 апреля в одном из сел Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Полицейский, который находился за рулем BMW, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП полицейский и пассажир погибли на месте происшествия. Лейтенант полиции, который находился на заднем сидении автомобиля, госпитализирован с травмами.

Источник: Ракурс


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