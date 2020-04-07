Розбився автобус з українцями в Угорщині. Фото: RAC

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Дорожньо-транспортна пригодами за участю українців сталася в Угорщині.

Біля Будапешта на 75 км міжнародної траси М3 розбився автобус, що перевозив евакуйованих на Батьківщину громадян України. Їх планувалося доставити до пункту пропуску «Тиса». Про це 7 квітня повідомив заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Шинкарюк на власній сторінці у Facebook.

Наразі відомо, що в аварії постраждали восьмеро осіб — всі ті, хто перебував в салоні транспортного засобу. Двоє українців перебувають у важкому стані, ще шестеро у задовільному. Всі постраждалі госпіталізовані в лікарню міста Хатван.

Чиновник додав, що українців евакуюють додому спеціальним транспортом, який вже вирушив до Угорщини. За словами Шинкарюка, постраждалі пройшли позачерговий медичний огляд, їм надали допомогу.

Очікують спецтранспорт. Знаходяться на постійному зв’язку з штабом по ліквідації НС в Закарпатській області, — зазначив заступник голови ОДА.

Нагадаємо, 6 квітня в одному із сіл Волинської області сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Поліцейський, який перебував за кермом BMW, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир загинули на місці події. Лейтенант поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, госпіталізований із травмами.