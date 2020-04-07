Віктор Ляшко, фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n136353-koronavirus-ukrayina-moje-provodyty-masove-testuvannya-ale-zaraz-potreby-nemaie-lyashko-video.html

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Україна має можливість робити понад 30 тис. тестів на коронавірус на тиждень, проте наразі потреби у масовому тестуванні немає.

Про це головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, наразі лабораторії «недозавантажені зразками», тому проводяться лише близько 1 тис. тестувань у день.

Надалі у нас заплановані заходи, і є стратегія розвитку тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тисяч тестувань на тиждень, — наголосив Ляшко.

За словами Ляшка, перед Україною стояла можливість вибору однієї з двох стратегій у ситуації з коронавірусом. Перша полягала у здійсненні суцільного тестування, щоб вчасно ізольовувати навіть безсимптомних носіїв.

Ми вибрали іншу стратегію, ми ізольовуємо зараз, просимо всіх мобілізуватися і залишатися вдома. Не треба без нагальної потреби залишати домівку. І це буде впливати навіть без тестування — ми 14 днів проходимо обсервацію на дому і це призводить до унеможливлення передачі коронавірусної хвороби, — наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано понад 1,4 тис. випадків коронавірусу, 45 інфікованих людей померли.